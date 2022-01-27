В Ташкенте задержали 30 человек, планировавших вступить в ряды сирийских боевиков

- Узбекистан, происшествия
- 12:49, 27 января 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - В столице Узбекиcтана задержали членов террористической организации «Тавхид ва джихад катибати», сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
Задержанные проводили коллективные собрания в Ташкенте и в дальнейшем планировали вступить в ряды сирийских террористических организаций.
Число выявленных сторонников группировки составило около 30 человек, часть из которых прибыла в столицу из Андижанской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей для работы.
По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.
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