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В Ташкенте задержали 30 человек, планировавших вступить в ряды сирийских боевиков
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В столице Узбекиcтана задержали членов террористической организации «Тавхид ва джихад катибати», сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Задержанные проводили коллективные собрания в Ташкенте и в дальнейшем планировали вступить в ряды сирийских террористических организаций.

Число выявленных сторонников группировки составило около 30 человек, часть из которых прибыла в столицу из Андижанской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей для работы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.

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