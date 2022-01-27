В консульствах Узбекистана в России начат обмен водительских удостоверений

CentralAsia (UZ) - В консульствах Узбекистана в России с 25 января начат прием граждан, намеревающихся заменить национальное водительское удостоверение старого образца на новый. Об этом сообщает корреспондент ИА «Дунё».

Это касается консульского отдела посольства Узбекистана в России, а также генеральных консульств нашей страны во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

Как сообщает посольство Узбекистана, желающие могут обратиться в консульский отдел посольства, а также в генеральные консульства в вышеназванных городах с оригиналом биометрического паспорта для выезда за границу или биометрического паспорта гражданина (ID - идентификационная карта), оригиналом национального водительского удостоверения и оригиналом талона к национальному водительскому удостоверению.

В ноябре 2021 года вышло постановление Кабинета Министров №667 от 2 «О мерах по созданию удобств при выдаче национальных водительских удостоверений нового образца гражданам Республики Узбекистан, находящимся в Российской Федерации».