экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В консульствах Узбекистана в России начат обмен водительских удостоверений

CentralAsia (UZ) -  В консульствах Узбекистана в России с 25 января начат прием граждан, намеревающихся заменить национальное водительское удостоверение старого образца на новый. Об этом сообщает корреспондент ИА «Дунё».

Это касается консульского отдела посольства Узбекистана в России, а также генеральных консульств нашей страны во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

Как сообщает посольство Узбекистана, желающие могут обратиться в консульский отдел посольства, а также в генеральные консульства в вышеназванных городах с оригиналом биометрического паспорта для выезда за границу или биометрического паспорта гражданина (ID - идентификационная карта), оригиналом национального водительского удостоверения и оригиналом талона к национальному водительскому удостоверению.

В ноябре 2021 года вышло постановление Кабинета Министров №667 от 2 «О мерах по созданию удобств при выдаче национальных водительских удостоверений нового образца гражданам Республики Узбекистан, находящимся в Российской Федерации».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Правительство Монголии и «Газпром» завершили исследование монгольского газопровода
  • Узбекистан улучшил позицию в индексе восприятия коррупции, заняв 140-е место
  • Китай предложил странам Центральной Азии 500 млн долларов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com