Правящая партия Казахстана Nur Otan помимо смены лидера планирует изменить свой устав и состав политсовета

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CentralAsia (KZ) - Партия Nur Otan помимо смены лидера планирует изменить свой устав и состав политического совета. Об этом сообщил первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек.

«Постановлением политического совета Nur Otan (согласно пункту 9.4. устава) утверждена повестка XXI внеочередного съезда: 1. Об избрании председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в устав; 3. О внесении изменений в состав политического совета», - сообщил в четверг первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

Отмечается, по итогам съезда первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может лишиться последнего из занимаемых ныне постов – председателя партии – ожидается, что политическую организацию возглавит президент Касым-Жомарт Токаев.

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