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Делу экс-главы КНБ Карима Масимова присвоили гриф «совершенно секретно»
Карим Масимов
Карим Масимов

CentralAsia (KZ) -  Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) РК Карим Масимов и его заместитель Ануар Садыкулов, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу. Об этом со ссылкой на КНБ сообщает РИА Новости.

«В отношении Масимова К. К. и Садыкулова А. Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д. Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», – сообщили в КНБ на запрос агентства.

В нем также сообщается, что материалам уголовного дела присвоен гриф «совершенно секретно». В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

КНБ также сообщил, что уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса РК. Помимо государственной измены и действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана, подозреваемым инкриминируют «превышение власти или должностных полномочий «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям».

6 января этого года КНБ РК начато досудебное расследование по факту государственной измены по статье 175, части 1 Уголовного кодекса РК. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временнного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица.

По подозрению в совершении указанных преступлений также задержаны бывший заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин. 10 января Марат Осипов и Даулет Ергожин были освобождены от должностей заместителей председателя КНБ.

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