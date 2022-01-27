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Из действующих ТЭС только Тахиаташская ТЭС полностью обеспечена природным газом - «Узтрансгаз»

CentralAsia (UZ) -  По данным АО «Узтрансгаз» , по состоянию на 12:00 27 января из действующих тепловых электростанций только Тахиаташская ТЭС полностью обеспечена природным газом. На Навоийской, Сырдарьинской, Талимаржанской, Ташкентской и Ново-Ангренской ТЭС уровень обеспеченности природным газом составляет 50-80%.

Обеспечение природным газом увеличивается по мере улучшения давления в системе магистральных газопроводов, отметили в пресс-службе компании.

Объем транспортировки природного газа через систему АО «Узтрансгаз» составляет 6 892 тысяч кубометров в час.

Объем получаемого природного газа

  • 5 403 тысяч кубометров в час от газодобывающих предприятий (98% по сравнению с 10: 00 25 января);
  • из подземных газохранилищ извлекается 850 тысяч кубометров в час.

Работа всех газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций АО «Узтрансгаз», ранее остановленных в связи с перебоями в подаче электроэнергии, на данное время полностью восстановлена.

В настоящее время принимаются меры по вводу в эксплуатацию КС «Ахангаран», поставляющего природный газ в области Ферганской долины.

В настоящее время природный газ на Туракурганскую ТЭС не подаётся из-за недостаточного давления в магистральных газопроводах, транспортирующих природный газ в области Ферганской долины.

В целях первостепенной подачи природного газа на электростанции по требуемым показателям, подача природного газа промышленным предприятиям, которые были отключены во время сбоя в электроснабжении, пока не осуществляется. Подача природного газа на АГНКС поочередно возобновляется, - отметили в «Узтрансгаз».

Работа ТЭС в Узбекистане была нарушена в следствии энергетического коллапса, произошедшего днем 25 января.

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