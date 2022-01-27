Британские архитекторы назвали лучшее здание 2021 года. Фоторепортаж

CentralAsia (CA) - Королевский институт британских архитекторов (RIBA) объявил победителя международной премии, определяющей лучшее здание в мире 2021 года, — им стала сельская больница на юго-западе Бангладеш.

Королевский институт британских архитекторов (RIBA) каждые два года проводит международную премию на лучшее здание мира. Главный приз присуждается зданию, которое демонстрирует превосходных дизайн и архитектурные амбиции и оказывает значимое социальное воздействие. В этом году в списке номинантов оказались Галерея Джеймса Симона в Берлине (Германия), мост Лилль-Лангебро в Копенгагене (Дания) и «Больница дружбы» в Саткхире (Бангладеш) — последняя и получила главный приз.

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«Больница Дружбы» — муниципальная больница на 80 коек, расположенная в отдаленной сельской местности на юго-западе Бангладеш, спроектированная архитектором Кашефом Чоудхури из студии URBANA.

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По словам французского архитектора, возглавляющего жюри Одиля Декка, это здание спроектировано с мыслью о человеке, искусно интегрировано в окружающую среду и прославляет местные и традиционные ремесленные материалы.

«Оно актуально для решения ключевых глобальных проблем, таких как неравный доступ к здравоохранению и сокрушительное воздействие климатических изменений на уязвимые сообщества», — отметила Декк.