В России выявили рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России выявлено 88 тыс. 816 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб. Это новый максимум с начала пандемии; днем ранее, 26 января в России было выявлено 74 тыс. 692 (прирост 14,1 тыс., или 18,9%) заболевших.

Резкий скачок числа заражений COVID-19 произошел в Москве — за сутки в столице выявлено 26 тыс. 586 больных, что на треть больше, чем днем ранее (было 19 тыс. 856, +33,9%). В Санкт-Петербурге число заражений подскочило на 11,6% — с 10 тыс. 581 до 11 тыс. 808.

Кроме того, в число лидеров по заражаемости вошли следующие регионы:

- Московская область — 7182;

- Якутия — 1937;

- Ханты-Мансийский АО — 1934;

- Свердловская область — 1896;

- Пермский край — 1714;

- Самарская область — 1567.

За сутки в больницы России попали 12 тыс. 807 человек, заболевших COVID-19. При этом в Москве число госпитализаций за сутки заметно выросло, с 1 тыс. 188 до 1 тыс. 459.

От болезни за сутки умерли 665 человек, в том числе 72 в Москве. Среди лидеров по смертности:

- Санкт-Петербург — 64;

- Московская область — 34;

- Красноярский край — 28;

- Алтайский край — 25.

С начала пандемии в России, по подсчетам оперативного штаба, от COVID-19 скончались 328 тыс. 770 человек.