Генсек ООН призвал разрешить все гуманитарные операции для спасения Афганистана

Фото с сайта ООН

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал международное сообщество санкционировать все операции, необходимые для осуществления гуманитарной деятельности в Афганистане, чтобы спасти страну от катастрофы. Соответствующее заявление Гутерриш сделал 26 января в ходе заседания Совета безопасности ООН, посвященного Афганистану, сообщается на сайте организации.

Гутерриш также подчеркнул, что необходимо приостановить действия любых правил и условий, ограничивающих операции по оказанию «спасательной» помощи, поскольку миллионы афганцев страдают от голода, а система образования и здравоохранение находятся на грани краха.

После захвата власти в Афганистане радикальным движением «Талибан» многие гуманитарные организации и страны-доноры отказались продолжать свою деятельность в афганских регионах, так как движение уже многие годы находится под международными санкциями и признано террористическим. Прекращение плановой иностранной помощи поставило Афганистан в условия гуманитарной катастрофы. Кроме того, США заморозили размещенные в американских банках афганские государственные активы на сумму $9,4 млрд, чтобы талибы не могли их использовать для финансирования терроризма.

«Мы должны предоставить финансовым учреждениям и коммерческим партнерам юридические гарантии того, что они могут работать с гуманитарными операторами (для нужд афганцев), не опасаясь нарушения санкций», — сказал Гутерриш в ходе заседания Совета безопасности ООН.

В декабре доноры замороженного Целевого фонда восстановления Афганистана, управляемого Всемирным банком, согласились перечислить $280 млн Всемирной продовольственной программе и ЮНИСЕФ (Детскому фонду ООН) для оказания продовольственной помощи и поддержки здравоохранения в Афганистане. Гутерриш заявил, что оставшиеся в фонде $1,2 млрд необходимо «срочно высвободить, чтобы помочь народу Афганистана пережить зиму».

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд напомнила Совету безопасности, что Вашингтон предпринял шаги для обеспечения того, чтобы санкции против талибов не препятствовали гуманитарной деятельности в Афганистане, и рассматривает различные варианты смягчения кризиса в стране.

Директор по операциям Международного комитета Красного Креста (МККК) Доминик Стиллхарт, рассказал, что в настоящее время идут «интенсивные» дискуссии между ООН, МККК, Всемирным банком и ключевыми странами-донорами для создания механизма, который будет поддерживаться или управляться Всемирным банком и позволит вливать денежные средства в афганскую экономику.

Стиллхарт отметил, что обсуждения не были связаны с размораживанием афганских активов или изменениями санкций в отношении талибов. С его слов, также обсуждается отдельный проект, который будет включать использование средств Целевого фонда восстановления Афганистана для оплаты труда сотрудников государственного сектора страны, не связанных с системой безопасности, которая создана и полностью контролируется талибами.

Сообщается, что 26 января завершились трехдневные переговоры между делегацией талибов и представителями гражданского общества Афганистана в Осло. Они не привели к значимым результатам.

Талибы последовательно нарушают права человека и дискриминируют женщин. Именно эта их политика стала следствием того, что ряд стран выступают против признания правительства талибов и снятия санкций с радикального движения.