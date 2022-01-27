В Узбекистане официально разрешили фото- и видеосъемку в аэропортах

CentralAsia (UZ) - С 1 мая текущего года в аэропортах Узбекистана разрешат заниматься авиаспоттингом — наблюдением за полетами самолетов с использованием фото- или видеосъемки.

Кабинет Министров Узбекистана 26 января принял постановление «О мерах по созданию условий для развития авиаспоттинга». Документом предусматривается ряд мер, направленных на формирования позитивного имиджа и повышения туристского потенциала страны, узнаваемости отечественных аэропортов и авиакомпаний, сообщили в Uzbekistan Airports.

Согласно решению правительства РУз до 1 мая 2022 года на территории всех международных аэропортов республики появятся специализированные места для занятия авиаспоттингом. Также до 1 мая на прилегающих к международным аэропортам территориях построят смотровые площадки со всей необходимой инфраструктурой для всех желающих поснимать самолеты.

«Когда 22 октября прошлого года мы провели первый в истории Узбекистана официальный споттинг, сложно было представить, что спустя три месяца так кардинально изменится ситуация для людей, влюбленных в авиацию. Если раньше им даже запрещено было стоять за километры от аэропорта и фотографировать самолеты, то теперь аэропорты открывают двери и становятся френдли. Я очень рада, что в Узбекистане поддержали авиаспоттеров, причем на самом высоком уровне. Далеко не во всех странах в законодательной базе имеются подобные документы. Это очень большой шаг для имиджа страны, для развития туризма. Я рада тому, что и Uzbekistan Airports внес свою лепту в разработку этого важного документа. Теперь наша задача – совместно с другими ведомствами воплотить в жизнь все изложенное в постановлении правительства», - прокомментировала председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.

Кроме того, с 1 мая текущего года раз в квартал будут проводиться сезонные конкурсы для местных любителей и профессиональных авиаспоттеров, а также ежегодные конкурсы с привлечением зарубежных авиаспоттеров. Для молодежи планируется организация дней открытых дверей и экскурсий в международные аэропорты страны. Также Uzbekistan Airports совместно с Министерством обороны и хокимиятом Ташкента поручено проработать вопрос создания Национального музея авиации Узбекистана.