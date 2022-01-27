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Проблемы с газоснабжением решены у 67% потребителей - Минэнерго Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  По информации Министерства энергетики Узбекистана, по состоянию на 12:00 27 января по газоснабжению у 67% потребителей достигнуты положительные результаты.

Вместе с тем, есть области, где сохраняется наиболее проблемная ситуация с давлением газа. В частности:

1. По Ферганской области — у 57% потребителей давление ниже необходимого;

2. Андижанская область — 75%;

3. Наманганская область — 58%;

4. Ташкентская область — 99%;

5. Сурхандарьинская область — 32%;

6. Город Ташкент — 18%.

В данный момент ведутся необходимые работы по достижению необходимого давления природного газа у остальных потребителей, отметили в Минэнерго.

Проблемы с газоснабжением у потребителей Узбекистана возникли 25 января в результате энергетического коллапса, возникшего на территории трех стран, в том числе Казахстана и Кыргызстана.

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