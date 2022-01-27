Проблемы с газоснабжением решены у 67% потребителей - Минэнерго Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 16:34, 27 января 2022
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CentralAsia (UZ) - По информации Министерства энергетики Узбекистана, по состоянию на 12:00 27 января по газоснабжению у 67% потребителей достигнуты положительные результаты.
Вместе с тем, есть области, где сохраняется наиболее проблемная ситуация с давлением газа. В частности:
1. По Ферганской области — у 57% потребителей давление ниже необходимого;
2. Андижанская область — 75%;
3. Наманганская область — 58%;
4. Ташкентская область — 99%;
5. Сурхандарьинская область — 32%;
6. Город Ташкент — 18%.
В данный момент ведутся необходимые работы по достижению необходимого давления природного газа у остальных потребителей, отметили в Минэнерго.
Проблемы с газоснабжением у потребителей Узбекистана возникли 25 января в результате энергетического коллапса, возникшего на территории трех стран, в том числе Казахстана и Кыргызстана.