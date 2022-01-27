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Энергоснабжение во всему Узбекистану полностью восстановят к 16:00, - Минэнерго РУз

CentralAsia (UZ) -  27 января к 16:00 будет полностью восстановлено энергоснабжение во всех регионах Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

По состоянию на 14:00, энергоснабжение Андижанской области восстановлено на 89%, Наманганской и Ферганской областей — на 91%. В остальных регионах подача электроэнергии обеспечена на 100 %.

Утром 25 января в во многих регионах Узбекистана, а также в соседних Казахстане и Кыргызстане произошло отключение электроэнергии.

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