В Узбекистане восстановлено полное электроснабжение во всех регионах республики, - Минэнерго РУз

CentralAsia (UZ) - На данный момент в Узбекистане восстановлена режимная работа всех электростанций, кроме Туракурганской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Узбекистана.

К 16:00 было восстановлено полное электроснабжение во всех регионах Республики, - отметили в пресс-службе.

«Вместе с этим, учитывая, что газоснабжение в стране восстановлено не полностью, просим проявить терпение и не включать без особой надобности дополнительные электрические обогреватели для избежания возможных веерных отключений электроэнергии», - говорится в сообщении.

Утром 25 января в во многих регионах Узбекистана, а также в соседних Казахстане и Кыргызстане произошло отключение электроэнергии.