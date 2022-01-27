В Узбекистане восстановлено полное электроснабжение во всех регионах республики, - Минэнерго РУз

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- 17:33, 27 января 2022
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|Продолжение: Энергоснабжение во всему Узбекистану полностью восстановят к 16:00, - Минэнерго РУз
|Предыстория: В Минэнерго Узбекистана назвали причину массового отключения электричества по республике
CentralAsia (UZ) - На данный момент в Узбекистане восстановлена режимная работа всех электростанций, кроме Туракурганской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Узбекистана.
К 16:00 было восстановлено полное электроснабжение во всех регионах Республики, - отметили в пресс-службе.
«Вместе с этим, учитывая, что газоснабжение в стране восстановлено не полностью, просим проявить терпение и не включать без особой надобности дополнительные электрические обогреватели для избежания возможных веерных отключений электроэнергии», - говорится в сообщении.
Утром 25 января в во многих регионах Узбекистана, а также в соседних Казахстане и Кыргызстане произошло отключение электроэнергии.
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