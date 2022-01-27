Бердымухамедов выделил «Туркменгазу» и «Туркменгеологии» кредиты в размере $137,6 млн

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 26 января провел рабочее совещание, на котором сообщил о решении выделить кредиты на развитие нефтегазового комплекса, сообщает госинформагентство ТДХ.

На совещании председатель Госкорпорации «Туркменгеология» Мердан Розыев отчитался о проведения исследований на площадях «Demirgazyk-Derwüş», «Günorta-Mary» и газовом месторождении «Малай».

Председатель Госконцерна «Туркменгаз» Батыр Аманов и курирующий нефтегазовую отрасль вице-премьер Шахым Абдрахманов доложили об увеличении объемов добычи природного газа и нефти, освоению нефтегазовых месторождений, а также буровых работах на новых площадях.

Председатель правления банка «Türkmenbaşy» Джумагылыч Джумагылыджов и председатель Центрального банка Гадыргельды Мушшиков отчитались о финансовой поддержке работы подразделений ТЭК и увеличению объемов выделяемых им инвестиций.

Заслушав отчеты, глава государства поручил, чтобы «Туркменгаз» постоянно контролировал повышение спроса на туркменский природный газ и составлял план работ по добыче природного газа на ближайшую и долгосрочную перспективу. Также в полной мере должен быть удовлетворен спрос потребителей страны на природный газ, а Туркменистан в полном объеме выполнял договорные обязательства по поставкам газа на внешние рынки.

Затем вице-премьер по экономическим, банковским вопросам и международным финансовым организациям Сердар Бердымухамедов представил проект документа по оказанию финансовой поддержки госконцернов «Туркменгаз» и «Туркменгеология».

«Учитывая важность нефтегазового комплекса для экономики страны и для дальнейшего развития отрасли» Гурбангулы Бердымухамедов выделил корпорациям инвестиционные средства: 159 млн 530 тыс. 900 манатов ($45,58 млн по госкурсу или $7,6 млн по актуальному курсу «черного рныка») – «Туркменгазу» и 75 млн манатов ($21,43 млн / $3,6 млн) – «Туркменгеологии».

Согласно документу, Центробанк выделит кредитные средства банку «Türkmenbaşy» для кредитования госконцернов «в целях финансирования работ, предусмотренных по наращиванию объемов добычи природного газа за счет разведки и освоения нефтегазовых месторождений».