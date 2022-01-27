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Туркменистан занял 169 место в индексе Transparency International в восприятии коррупции
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TM) -  Туркменистан в 2021 году занял 169 из 180 мест в Индексе восприятия коррупции, опубликованном организацией Transparency International. Годом ранее страна занимала 15 место с конца, а теперь переместилась на 11-е.

По баллам результат Туркменистана не изменился: страна вновь набрала 19 баллов из 100 возможных. Такой же результат у Конго и Бурунди. Средний результат для Восточной Европы и Центральной Азии составляет 36 баллов.

«В Центральной Азии многие политические лидеры использовали COVID-19 как маскировку для ввода новых ограничений прав человека. Ограничение прав человека связывается с ростом коррупции, потому что препятствует независимому мониторингу и борьбе со взяточничеством. Показатель Туркменистана — худший в регионе. За ним следует Таджикистан с 25 баллами, а далее — Кыргызстан с 27 баллами. Узбекистан набрал 28 баллов, а Казахстан — 37», - отмечается в отчете Transparency International.

Первое место в Индексе восприятия коррупции делят Дания, Финляндия и Новая Зеландия. Все эти страны набрали по 88 баллов. Последнее место занял Южный Судан с 11 баллами, а предпоследнее делят Сирия и Сомали, набравшие по 13 баллов.

Туркменистан традиционно занимает низкие места в мировых рейтингах коррупции, но власти никогда не комментируют такие доклады. Взятки требуются практически во всех сферах жизни в стране. Борьба властей с коррупцией сводится к редким показательным процессам.

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