Президент Монголии У.Хурэлсух и Президент США Дж.Байден обменялись поздравительными письмами

CentralAsia (MNG) - 35 лет назад, в этот день, Монголия и США установили дипломатические отношения, и сегодня наши две страны стали стратегическими партнерами с общими ценностями демократии.

Монголо-американские отношения и сотрудничество в прошлом расширились во всех областях и активно развиваются на основе общих ценностей демократии и общих интересов в обеспечении мира и стабильности.

В этот юбилейный год наши две страны будут закреплять достижения сотрудничества, еще больше укреплять и расширять наше Стратегическое партнерство, особенно для повышения роли экономического сотрудничества в двусторонних отношениях, и способствовать восстановлению постпандемической экономики посредством взаимовыгодной работы.

По случаю юбилея Президент Монголии У.Хурэлсух и Президент Соединенных Штатов Америки Дж.Байден обменялись письмами и поздравлениями.

В своем приветствии Президент У.Хурэлсух сказал: «Тридцать пять лет могут показаться короткими, но в результате двусторонних усилий монголо-американские отношения и сотрудничество основаны на общих ценностях, таких как демократия, права человека, свобода, верховенство права, прозрачность и открытость. Отрадно отметить, что она активно расширяется и сейчас находится на уровне Стратегического партнерства. Соединенные Штаты являются важным третьим соседом Монголии, и мы рассчитываем на тесное сотрудничество для дальнейшего укрепления этого тесного партнерства между двумя странами, которое сейчас достигло уровня стратегического партнерства».

Говорится в приветствии президента США Дж. Байдена:

«Его Превосходительство Хурэлсух Ухнаа Президент Монголии Улан-Батор

Уважаемый господин. Президент:

Я пишу, чтобы отметить 35-летие наших дипломатических отношений. Соединенные Штаты гордятся тем, что являются стратегическим партнером и третьим соседом Монголии. Глядя в будущее, мы полны решимости поддерживать ваши усилия по укреплению демократических институтов, защите законности и диверсификации вашей экономики.

Оглядываясь назад на наши 35-летние отношения, поразительно видеть, как наши отношения, построенные на общих демократических ценностях, росли и процветали. Наши связи между людьми являются основой наших крепких отношений. Более 500 монголов и американцев приняли участие в программах обмена Фулбрайта с момента их запуска в Монголии в 1994 году, расширяя межкультурное взаимодействие и способствуя взаимопониманию. Соединенные Штаты также направили в Монголию почти 1500 добровольцев Корпуса мира и с нетерпением ждут возобновления нашей программы в стране как можно скорее.

Прочные и продуктивные военные связи между нашими двумя странами отражают наше более широкое партнерство. Я благодарен Монголии за ее вклад в международные миротворческие и коалиционные операции в Африке. В Ираке и Афганистане более двух десятилетий.

Монгольские вооруженные силы заработали международную репутацию профессиональных миротворцев и солдат, и мы надеемся на сотрудничество с вами для дальнейшего расширения нашего сотрудничества посредством наших совместных военных учений.

Даже в трудные времена мы находили способы поддерживать друг друга. Вариант Omicron — это свежее напоминание о том, что мы должны работать сообща, чтобы положить конец пандемии COVID-19 и восстановиться лучше. Народ Соединенных Штатов благодарен Монголии за пожертвование средств индивидуальной защиты (СИЗ) в июне 2020 года, которые нашли хорошее применение в резервации навахо в Аризоне, которая особенно сильно пострадала от COVID-19. Соединенные Штаты также гордятся тем, что передали в дар Монголии более миллиона доз вакцины Pfizer, а также помощь на сумму более 8 миллионов долларов США для поддержки ответных мер Монголии на пандемию, включая вентиляторы, средства индивидуальной защиты, обучение интенсивной терапии и кампании по обмену сообщениями. поддерживать профилактику COVID-19.

Я также горжусь многочисленными проектами, которые реализуют наши две страны, в том числе историческим водным договором корпорации «Вызовы тысячелетия» стоимостью 350 миллионов долларов США и нашими усилиями в размере 15 миллионов долларов США через США. Агентство международного развития для оказания помощи малым и средним предприятиям и развития предпринимательства в Монголии.

Глядя в будущее, мы видим Монголию незаменимым партнером в борьбе с изменением климата, укреплении глобальной безопасности в области здравоохранения, расширении использования возобновляемых источников энергии и обеспечении справедливого и устойчивого экономического роста.

Сейчас, когда мы отмечаем эту важную веху в наших дипломатических отношениях, я воодушевлен тем, чего мы достигли. Я также уверен, что предстоящие десятилетия еще больше укрепят нас.

С уважением Джо Байден».

35-летие установления дипломатических отношений между двумя странами будет отмечаться вместе в течение всего года. В этом контексте планируется реализовать множество мероприятий, таких как совместные работы и мероприятия, взаимные визиты.

В марте 1991 г. конгресс США одобрил политику американского правительства по развитию сотрудничества с Монголией в политической, экономической, научной и культурной областях. В преддверии визита президента Монголии Н. Энхбаяра в США в 2001 г. конгресс США предоставил льготные условия торговли для Монголии. В результате этот визит окрестили как установление стратегического партнерства с США.

Примечателен обмен визитами президентов Монголии и США в 2004 и 2005 гг. Причем Дж. Буш-младший в ноябре 2005 г. стал первым президентом США, посетившим новую Монголию. В ходе встреч было подписано соглашение о создании совместного совета по торговле и инвестициям. Стороны договорились о создании предпосылок для заключения двустороннего соглашения о свободной торговле, а фонд «Вызовы тысячелетия» был определен как основная программа помощи развитию Монголии. Также было решено, что Монголия получит 11 млн долл. США в рамках инициативы «Солидарность» - за содействие усилиям по борьбе с терроризмом и демократическому строительству.

22 октября 2007 г. во время официального визита президента Монголии Н. Энхбаяра в США был подписан проект фонда «Вызовы тысячелетия» для Монголии. В рамках этого проекта-договора выделялась безвозмездная помощь Монголии в размере 285 млн долл. для осуществления проектов по нескольким направлениям инфраструктурного, образовательного, институционального характера, основной целью которых было снижение уровня бедности в Монголии2. Монголия также вошла в ряд других программ поддержки со стороны США, таких как программа Американского агентства международного развития (USAID), которая ставила целью добиться устойчивого роста частного сектора и более эффективного управления. Также министерство сельского хозяйства США включило Монголию в 416 продовольственных программ. Доходы от реализации продовольственной помощи использовались для поддержки предпринимательства, улучшения жизненных условий скотоводов, повышения качества ветеринарных услуг.

Военное сотрудничество Монголии и США началось также в начале нулевых годов. Монголия принимала участие в контртеррористических совместных операциях в Ираке и в Афганистане в 2003 г., миротворческих миссиях по линии ООН и НАТО в 2005 г. При этом США поддерживали реформу оборонной отрасли Монголии, направленную на рост численности ее вооруженных сил.

С 2003 г. под патронажем министерства обороны США проводились регулярные совместные учения Khan Quest. В 2006 г. США удалось добиться включения Khan Quest в реестр международных учений, проводимых под эгидой ООН. Миротворческие учения Khan Quest стали одним из самых широкомасштабных учений в АТР, направленных на «поддержку и развитие миротворческой способности стран Азиатско-Тихоокеанского региона»

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