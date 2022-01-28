«СМИ не должны быть наказаны за профессиональные проступки», — депутат парламента Монголии

CentralAsia (MNG) - Постоянный комитет юстиции провел 24 января пресс-конференцию, на которой представил информацию о своей работе в ходе осенней сессии парламента 2021 года.

Председатель постоянного комитета С.Бямбацогт сообщил, что комитет собирался 13 раз. Еще три встречи были проведены с Постоянным комитетом по инновациям и электронной политике во время осенней сессии.

Он отметил, что постоянным комитетом рассмотрены 91 законопроект, семь постановлений парламента и 10 проектов постановлений постоянного комитета. Кроме того, была создана рабочая группа для обсуждения и подготовки проектов решений парламента и контроля за исполнением законов. Рабочая группа собиралась 39 раз и подготовила 12 законопроектов.

На заседаниях постоянного комитета рассмотрено одно заключение Конституционного суда и 11 вопросов о назначении и освобождении от должности должностных лиц. На осенней сессии было подготовлено и обсуждено 18 мнений, шесть презентаций и 118 особых мнений, а также одобрено 80 законопроектов и шесть постановлений парламента.

В сотрудничестве с Постоянным комитетом по инновациям и электронной политике он разработал Закон о прозрачности информации, Закон о защите личной информации и Закон об электронных подписях, которые были одобрены парламентом.

Депутат С.Бямбацогт подчеркнул: «Закон об информационной открытости предусматривает конфиденциальность информации, собранной в ходе расследования преступлений и исполнения судебных решений, информации, собранной в ходе государственных проверок, а также информации, касающейся национальной безопасности и национального культурного наследия».

Всего в Закон об информационной прозрачности включено 68 сведений пяти типов, и респонденты информации или государственные органы и должностные лица будут регулярно обновлять информацию. В частности, госорганы будут раскрывать информацию о вакансиях, успешных и неуспешных тендерах, обучении за счет госфинансирования, сообщил С.Бямбацогт.

«Запрещается задержание, расследование или ограничение свободы любого лица, за исключением случаев, предусмотренных законом. Никто не может быть подвергнут пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и наказанию. Семья и защитник должны быть уведомлены о причине ареста в установленный законом срок. Закон охраняет тайну личной и корреспонденции и неприкосновенность жилища. В целях реализации данного положения пересмотрен и утвержден Закон о защите персональных данных», — сообщил председатель.

В соответствии с пересмотренным Законом о защите личной информации должностное лицо, разглашающее конфиденциальную информацию, будет нести уголовную ответственность. Частная жизнь граждан должна охраняться законом. Это включает в себя этническую принадлежность, религию, убеждения, здоровье, переписку, генетическую информацию, электронные подписи, судимости, сексуальную ориентацию, сексуальность, записи о насилии, имена родителей, личную репутацию, дату рождения, место рождения, адрес, местонахождение, гражданские регистрационный номер, имущество, образование и членство.

Депутат С.Бямбацогт подчеркнул, что Закон об электронной подписи был принят в 2011 году, но его реализация была очень слабой. Сегодня пересмотренный закон позволит нам получать информацию через мобильные телефоны, сказал он.

Поправка к Уголовно-процессуальному кодексу предусматривает единовременную отсрочку на 30 дней для устранения серьезных нарушений закона или сбора достаточных доказательств в ходе расследования. Это также позволяет суду принимать законные и обоснованные решения. В соответствии с законом подсудимый сможет подать возражение прокурору.

Депутат подчеркнул, что в закон внесены поправки, отвечающие положениям о правах человека Конституции Монголии. Депутат Б.Энхбаяр заявил, что право апелляционной и надзорной инстанций возвращать дело в прокуратуру побудило ответчиков добиваться пересмотра дела. Он отметил, что это серьезное нарушение общепринятого принципа единовременного окончательного судебного разбирательства.

Он добавил: «Во время осенней сессии Д. Гангабаатар был назначен членом Конституционного суда, а не являющиеся судьями члены Дисциплинарного судебного комитета и Генерального судебного совета были избраны открытым и независимым образом».

В повестку весенней парламентской сессии входит обсуждение Закона о борьбе с алкоголизмом, Закона о профилактике преступлений и правонарушений, Закона о правонарушениях, Закона о правовой помощи и Закона о правовом статусе адвоката.

Кроме того, ожидается, что Постоянный комитет по вопросам юстиции рассмотрит Гражданский кодекс, Общий административный закон и Закон о банкротстве, которые еще не были представлены в парламент.

Депутат Ж.Сухбаатар подчеркнул: «Члены постоянной комиссии работали на опережение. Основной деятельностью постоянной комиссии является последовательное внедрение поправок в Конституцию Монголии. В частности, реализуется Закон о судах. Был установлен новый стандарт для назначения несудей членами Дисциплинарного судебного комитета и Генерального совета судей. Мы проделали реальную работу, чтобы обеспечить право общественности знать. В прошлом, когда существовал Судебный совет, пять членов тайно назначались еще до того, как их имена были раскрыты».

В ходе обсуждения Закона о публичной и частной информации многие депутаты говорили, что без внесения изменений в Закон о государственной и служебной тайне закон будет неполным. Депутат Б.Энхбаяр пояснил: «В связи с этим правительство обязано внести законопроект по собственной инициативе. Законопроект может быть внесен в парламент на весенней сессии. Это связано с тем, что в Законе о государственной и служебной тайне говорится, что правительство, отраслевые министерства и директора государственных предприятий могут решать, сохранять ли какую-либо информацию конфиденциальной. Во-вторых, любой, кто разглашает информацию, заверенную печатью руководителя организации, наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет в соответствии с Уголовным кодексом. Это неправильно, поэтому это нужно изменить».

В связи с этим 21 марта 2021 года некоторые законодатели внесли проект поправок в Уголовный кодекс. Вопрос о том, обсуждать ли законопроект, будет решаться на весенней сессии. После внесения законопроекта состоялись президентские выборы, и люди утверждали, что идея закона впоследствии была искажена и что он не будет поддержан. Действующий закон не различает умышленное и неумышленное и организованное распространение информации. Однако ошибки могут быть допущены из-за недостатка информации. По его словам, средства массовой информации не должны быть наказаны за профессиональные проступки.

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