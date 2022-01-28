Обновленное соглашение по программе Фулбрайта открывает возможности для большего числа монголов

CentralAsia (MNG) - 27 января Соединенные Штаты и Монголия подтвердили свою общую приверженность предоставлению высококачественных образовательных возможностей для монгольских студентов и установлению прочных связей между учебными заведениями США и Монголии, подписав обновленное соглашение о двусторонней программе Фулбрайта для иностранных студентов.

Примечательно, что это обновленное соглашение формально отменяет требование о залоге, ранее предъявлявшееся к участникам программы, таким образом открывая стипендию для всех имеющих право на получение стипендии монгольских студентов, независимо от экономического положения.

В церемонии подписания приняли участие посол США в Монголии Майкл Клечески и министр образования и науки Монголии Энх-Амгалан Лувсанцэрэн.

«Сегодняшняя церемония — идеальный способ отметить этот особенный день, — сказал посол Клечески, — потому что сотрудничество в сфере образования было ключевым элементом этих 35 лет дипломатических отношений».

Программа Фулбрайта открылась в Монголии 28 лет назад. Первый монгольский приглашенный стипендиат программы Фулбрайта посетил Соединенные Штаты в 1994 году, а первый монгольский иностранный студент программы Фулбрайта — в 1995 году. С тех пор Соединенные Штаты поддержали около 400 обменов по программе Фулбрайта между нашими двумя странами.

В 2009 году Соединенные Штаты и Монголия инициировали обсуждение вопроса о создании двусторонней программы Фулбрайта для иностранных студентов и подписали соглашение 15 декабря 2010 года. С тех пор программа позволила более чем 100 монголам продолжить обучение в США в широкий спектр областей, включая образование, науку об окружающей среде, здравоохранение, геологию, инженерию и многое другое.

«Действительно, я хотел бы подчеркнуть, что эти 100 молодых людей вносят ценный вклад в монгольское общество и экономику, становясь лидерами в своих секторах», — сказал министр Энх-Амгалан.

В рамках нашей приверженности образованию и обмену Соединенные Штаты ежегодно предлагают около 120 стипендий и обменов в Монголии, что является инвестицией более 2 миллионов долларов в год в наше общее будущее.

Программа Фулбрайта создает связи в сложном и меняющемся мире. Под руководством правительства США в партнерстве со 160 странами мира программа Фулбрайта предлагает беспрецедентный международный образовательный и культурный обмен. Наша разнообразная и динамичная сеть ученых, выпускников и глобальных партнеров способствует взаимопониманию между Соединенными Штатами и странами-партнерами, распространяет знания среди сообществ и улучшает жизнь во всем мире.

Соединенные Штаты и Монголия по-прежнему привержены делу укрепления связей между народами двух наших великих наций в целях содействия миру и процветанию для всех.

источник: Посольство США в Улан-Баторе

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения