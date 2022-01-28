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В аймаках Ховд и Дархан-Уул будут развиваться индустриально-технопарки

CentralAsia (MNG) -  Делегаты АО «Русская кожа» прибыли в Монголию для расширения сотрудничества в рамках подписанного в 2019 году Меморандума о взаимопонимании с ООО «Монгольская сельскохозяйственная биржа» о сотрудничестве в области производства и поставок кожевенного сырья.

Делегаты отметили большой потенциал Монголии для развития легкой промышленности, включая переработку кожевенного сырья и производства конечной продукции с добавленной стоимостью. Они выразили готовность «Русской кожи» к сотрудничеству в обмене опытом, обучении персонала и стажировках на своих предприятиях.

В декабре 2021 года в Монголии насчитывалось 67,3 млн голов скота, ежегодно перерабатывается в среднем 15-17 млн штук овечьих, козьих и бычьих шкур. Местные кожевенные заводы в определенной степени развиваются, но их мощность недостаточна. Таким образом, Правительство Монголии уделяет большое внимание созданию индустриально-технологических парков в аймаках Ховд и Дархан-Уул, как указано в его Плане действий на 2020-2024 годы, и определило необходимое финансирование.

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