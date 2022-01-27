Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел кадровые назначения

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня уволил и назначил ряд чиновников. Об этом передает информационное агентство «Авеста».

Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, Указами главы государства от своих должностей освобождены:

– Ёкубзода Мирхаёт Миробид от должности заместителя председателя Национального банка Таджикистана;

– Гайратшо Сохибназар Каноатшо от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Таджикистан в Федеративной Республике Германия и по совместительству Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Таджикистан в Республики Польша в связи с переходом на другую работу;

– Зиёи Хуршед Махшул от должности директора Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу;

– Косим Рохбар от должности председателя Комитета местного развития при президенте Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу;

– Амирзода Раҳмонали Амир от должности председателя города Вахдат в связи с уходом на пенсию;

– Джумазода Шарифджон от должности председателя города Гиссара в связи с переходом на другую работу.

Также указами главы государства Имомуддин Сатторов назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Таджикистана в Германии, а посол Таджикистана в России Давлатшох Гулмахмадзода назначен Полноправным представителем Республики Таджикистан при Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств по совместительству.

Усмонзода Хайриддин Усмон назначен директором Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан, Комитет местного развития при президенте РТ возглавил Шарифджон Джумазода.

Мирзо Исмоилзода назначен исполняющим обязанности председателя города Вахдат, Сунъатулло Саидзода и.о. председателя города Рогун, а Косим Рохбар назначен и.о. города Гиссара.

Постановлениями правительства Мирзо Исмоилзода освобожден от должности председателя ОАХК «Барки точик». Также от своих должностей освобождены первый заместитель главы «Барки точик» Махмадумар Асозода и заместители главы госэнергохолдинга Мавджуда Холикзода и Мухаммад Гуломзода.

Джамшед Табарзода освобожден от должности генерального директора ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство». Освобожден также его первый заместитель Сайфиддин Рахимзода.

Другими правительственными постановлениями Махмадумар Асозода назначен председателем госэнергохолдинга «Барки точик», а его заместителем назначен Абдулло Курбонзода.

Генеральным директором ГУП «ЖКХ назначен Усмон Давлатзода, первым заместителем гендиректора «ЖКХ» назначен Джурахон Гаффорзода, а заместителем Хуршед Джабборзода.

Распоряжением президента РТ Джамшед Сатторзода освобожден от должности директора Центра управления проектом развития муниципальной (коммунальной) инфраструктуры в Таджикистане.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения