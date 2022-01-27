Казахстан будет в полном объеме исполнять все инвестиционные обязательства - Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Казахстан будет в полном объеме исполнять все инвестиционные обязательства. Об этом, обращаясь к главам государств Центральной Азии и премьер-министру Индии, - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Одним из ключевых факторов развития наших государств является наращивание объемов взаимных инвестиций. Хотел бы особо отметить, что Казахстан и далее будет неукоснительно и в полном объеме исполнять все инвестиционные обязательства. В целом, улучшение инвестиционного климата является одной из составляющих нашей экономической политики, которая лежит в основе Концепции «Нового Казахстана», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита «Центральная Азия - Индия».

По словам президента Казахстана, страна заинтересована в привлечении инвестиций в такие перспективные направления как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, зеленая энергетика, здравоохранение, фармацевтический сектор.

«Для реализации совместных проектов готовы предоставить нашим партнерам хорошо показавшую себя платформу Международного финансового центра Астана. Данный центр работает на основе английского права и отвечает мировым стандартам», - отметил глава государства, выступая на саммите.

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