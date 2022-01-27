Есть раненые, но точное количество неизвестно, - таджикские СМИ о перестрелке в Баткене

Фото: архивное фото Asia-Plus

CentralAsia (TJ) - В селе Сомониён города Исфара на таджикско-кыргызской границе идёт перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили «Азия-Плюс» жители села Сомониён. По словам источников, женщин и детей из села эвакуировали в безопасное место.

«В настоящий момент перестрелка продолжается. Сначала кыргызские военные начали стрелять, а в ответ таджикские военные открыли огонь, и началась перестрелка. Раненые есть, но точное количество неизвестно», - сообщил «Азия-Плюс» житель села на условиях анонимности.

Источник отметил, что в данный момент на месте происшествия находятся мэр Исфары Баховаддин Баходурзода, который проводит переговоры с кыргызской стороной.

«Конфликт возник из-за того, что кыргызские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Сомониён. В данный момент дорога Исфара - Ош перекрыта», - сообщил источник.

Кыргызстан утверждает, что дорога была перекрыта таджикскими гражданами

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