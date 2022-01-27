Есть раненые, но точное количество неизвестно, - таджикские СМИ о перестрелке в Баткене

- Таджикистан, политика
- 20:47, 27 января 2022
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|Продолжение: Перестрелка в Төрт-Кочө и Чыр-Дөбө. Таджикская сторона использует миномёты и гранатомёты, - Погранслужба КР
|Предыстория: Таджикские военные перекрыли дорогу в Төрт-Көчө, обстановка напряженная, - Погранслужба ГКНБ
CentralAsia (TJ) - В селе Сомониён города Исфара на таджикско-кыргызской границе идёт перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили «Азия-Плюс» жители села Сомониён. По словам источников, женщин и детей из села эвакуировали в безопасное место.
«В настоящий момент перестрелка продолжается. Сначала кыргызские военные начали стрелять, а в ответ таджикские военные открыли огонь, и началась перестрелка. Раненые есть, но точное количество неизвестно», - сообщил «Азия-Плюс» житель села на условиях анонимности.
Источник отметил, что в данный момент на месте происшествия находятся мэр Исфары Баховаддин Баходурзода, который проводит переговоры с кыргызской стороной.
«Конфликт возник из-за того, что кыргызские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Сомониён. В данный момент дорога Исфара - Ош перекрыта», - сообщил источник.
Кыргызстан утверждает, что дорога была перекрыта таджикскими гражданами