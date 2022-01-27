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Минэнерго Узбекистана: 28 января начнут работать все газовые заправки по стране

CentralAsia (UZ) -  Минэнерго Узбекистана 27 января опубликовало обращение к водителям страны с просьбой «преимущественно использовать альтернативный вид топлива - бензин АИ-80 или другие марки».

В министерстве уверяют, что все АГНКС по республике начнут функционировать в рабочем режиме к утру 28 января.

«Сегодня, с 9 утра начали функционировать АГНКС вдоль междугородних трасс на территории страны, а также в большинстве областей. Исключение составляют в настоящее время Ташкентская, Ферганская, Андижанская и Наманганская области, где ограничена работа АГНКС до восстановления режима газоснабжения в необходимых объемах», - уточнили в ведомстве.

Согласно данным, в настоящее время ведутся усиленные работы по нормализации газоснабжения Ферганской долины. Их завершение также планируется в ближайшее время.

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