Глава Туркменистана принял участие в саммите «Индия-Центральная Азия»

CentralAsia (TM) - 27 января в онлайн-режиме прошел первый саммит «Индия – ЦА». На встрече присутствовали премьер-министр Индии Нарендра Моди и главы стран Центральной Азии.

Глава Туркменистана поддержал идеи осуществления Диалога на уровне Советников по безопасности, Парламентского форума «ЦА – Индия», а также выступил за создание Секретариата Саммита «ЦА– Индия». Кроме того, туркменский лидер предложил укрепить сотрудничество в международном формате, в первую очередь, в рамках ООН.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важную роль Делового Совета «Центральная Азия – Индия», который может способствовать развитию взаимодействия в энергетической отрасли. Туркменский лидер также отметил потенциал сотрудничества в транспортной сфере, медицинской дипломатии, совместной борьбе с COVID-19, культурно-гуманитарной сфере.