Президент Узбекистана предложил участникам саммита «Индия — ЦА» ежегодно проводить совместный Форум здравоохранения

CentralAsia (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 27 января принял участие в первом саммите «Индия – Центральная Азия», состоявшемся в формате видеоконференции.

В мероприятии, организованном по инициативе премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди, также участвовали президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Лидеры рассмотрели перспективы дальнейшего укрепления традиционно тесных и дружественных связей, расширения многопланового сотрудничества между странами региона и Индией. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики.

Президент Узбекистана выступил за реализацию инвестиционных проектов по выпуску фармацевтических препаратов, ускорение взаимного признания сертификатов о вакцинации, запуск программ подготовки врачей-вирусологов, широкое внедрение методов традиционной медицины. В целях продвижения этих инициатив предложено ежегодно проводить совместный Форум здравоохранения.

Лидер Узбекистана предложил разработать «дорожную карту», ориентированную на открытие новых университетов и центров профессионального образования, налаживание научного и академического обмена, поддержку инновационных разработок и стартапов.

Отдельно отмечены широкие перспективы партнерства в сфере информационных технологий. Будучи одним из глобальных лидеров в области цифровизации, Индия вносит большой вклад в развитие отечественной IT-индустрии.

Выдвинута инициатива о принятии региональной Программы сотрудничества по развитию цифровых инноваций, финтех и блокчейн-технологий, кибербезопасности и подготовке кадров, в том числе на базе действующих платформ.

В качестве второго важнейшего стратегического приоритета глава нашего государства предложил определить углубление экономического партнерства.

Поддержано предложение о запуске механизма многосторонних встреч министров транспорта в целях разработки программы развития сети «сухих» портов, предоставления скидок и льготных тарифов, упрощения таможенных процедур при грузоперевозках.

Третьим приоритетным направлением названа культурно-гуманитарная сфера. Отмечена необходимость выработки совместной Программы мероприятий, предусматривающей сотрудничество музеев, организацию выставок и конференций, цифровизацию фондов рукописей и создание виртуальной библиотеки, изучение общего историко-археологического наследия.

По итогам саммита принята Делийская декларация, в которой изложены общие подходы к ключевым вопросам дальнейшего укрепления отношений дружбы и многопланового партнерства между государствами Центральной Азии и Индией.