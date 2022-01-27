Страны Центральной Азии и Индия создадут рабочую группу по Афганистану

CentralAsia (CA) - В ходе онлайн-саммита «Индия — Центральная Азия» участники договорились создать совместную группу по ситуации в Афганистане. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Индии Ринат Сандху. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат рассказал, что участники переговоров договорились продолжить тесные консультации по Афганистану. На брифинге по итогам саммита он подчеркнул, что рабочая группа будет создана на уровне высокопоставленных официальных лиц.

Индия и государства Центральной Азии намерены продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана, говорится в совместной Делийской декларации, принятой по итогам онлайн-саммита Индия - Центральная Азия.

"Лидеры обсудили текущую ситуацию в Афганистане и ее влияние на безопасность и стабильность в регионе. Они подтвердили твердую поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана, подчеркнув при этом уважение суверенитета, единства и территориальной целостности и невмешательство в его внутренние дела. Они также обсудили текущую гуманитарную ситуацию и приняли решение продолжить оказание экстренной гуманитарной помощи народу Афганистана", - говорится в декларации.

Участники встречи также подтвердили важность резолюции 2593 СБ ООН, которая недвусмысленно требует, чтобы территория Афганистана не использовалась для укрытия, подготовки, планирования или финансирования террористических актов, и призывает к согласованным действиям против всех террористических группировок, указывается в документе.

Саммит Индия - Центральная Азия прошел в четверг в онлайн-формате по инициативе Нью-Дели. В нем приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана.