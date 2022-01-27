ВВП Узбекистана в прошлом году составил $69,2 млрд

CentralAsia (UZ) - В 2021 году объем валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана в текущих ценах составил 734,6 трлн сумов. По сравнению с 2020 годом он вырос на 7,4%, сообщает Госкомстат Узбекистана.

При расчете в долларах США по среднему обменному курсу за отчетный период номинальный ВВП составил $69,2 млрд. Это на $9,3 млрд больше, чем за 2020 год.

В структуре ВВП валовая добавленная стоимость производства товаров составила 418,9 трлн. сумов ($38,7 млрд.), сферы услуг – 262,5 трлн. сумов ($24,2 млрд.), а чистые налоги на продукты – 53,1 трлн. сумов ($4,9 млрд).

В 2021 году прирост ВВП ускорился до 7,4% против 1,9% в 2020 году и 5,7% в 2019 году.

Объем ВВП на душу населения в 2021 году в текущих ценах составил 21 млн. сумов (примерно $1983), увеличившись по сравнению с 2020 годом на 5,3%.