Таджикистан озвучил свою версию начала конфликта на границе, Кыргызстан говорит о своей оборонительной позиции

Фото: НИАТ «Ховар

CentralAsia (TJ) - Пограничные войска ГКНБ Таджикистана озвучили свою версию конфликта на границе с Кыргызстаном.

По их информации, что 27 января примерно в 17:20 местного времени группа неизвестных граждан Кыргызстана в количестве 50 человек из числа жителей сельсовета Аксай Баткенской област на мосту в районе населённого пункта Ходжаи-Аъло принудительно остановила автомашину «Портер» гражданина Таджикистана. Машина, как передает государственное агентство «Ховар», перевозила песок по территории Таджикистана из населённого пункта Ходжаи-Аъло в посёлок Сомониён Исфаринского района.

Далее, как говорят таджикские пограничники, с целью пресечения подобных неправомерных действий граждан Кыргызстана была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти и правоохранительных органов города Исфары Согдийской области Таджикистана.

«Однако кыргызская сторона не прибыла на встречу. Вместо этого примерно в 18:10 местного времени со стороны кыргызских пограничников, занявших огневые позиции по периметру вышеуказанного моста (275 м) открыли огонь из имеющегося стрелкового вооружения по мирным гражданам Таджикистана. По настоящее время интенсивность огня со стороны Кыргызстана усиленно набирает темп. Имеются жертвы, среди мирных граждан и пограничников Таджикистана», - говорится в сообщении таджикской стороны.

В ведомстве отметили, что передислокация отдельных военизированных частей и подразделений, а также боевой техники в приграничные районы Баткенской области.

«На данный момент со стороны Кыргызстана в направлении Таджикистана по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры, ведётся интенсивный огонь. Пограничные заставы обстреливаются из миномётов», - сказано в сообщении.

Зафиксированы полёты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Таджикистан, сообщает Погранслужба.

Кыргызстан в свою очередь заявляет, что агрессия началась с таджикской стороны.

По данным кыргызской стороны, примерно в 17:50 в местность Төрт-Көчө прибыли гражданские лица на грузовых автомашинах, груженные камнями. Граждане Таджикистана разгрузили камни, таким образом, перекрыв автотрассу Баткен-Исфана. Их сопровождали пограничники Таджикистана.

По итогам встречи пограничных представителей двух стран автотрасса была открыта для движения.

«Но несмотря на то, что вопрос удалось урегулировать, таджикская сторона уже на другом участке границы в местности Чыр-Дөбө открыла огонь по военнослужащим Кыргызстана с применением минометов и гранатометов. Следом таджикские пограничники применили оружие против кыргызских военнослужащих в местности Төрт-Көчө. Действия военных Таджикистана на месте координировались, что подтверждает заблаговременную подготовку провокации», - говорится в сообщении.

При этом, как отмечает кыргызская сторона, использование минометов, которые не входят в штатный комплект пограничных войск, демонстрируют то, что пограничные войска ГКНБ Таджикистана используют силы и средства Вооруженных сил Таджикистана, что является грубейшим нарушением международных и двусторонних соглашений между странами, заявляет Пограничная служба Кыргызстана.

В 23:50 на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана.

«Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Кыргызстана в Баткенской области А.Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций кыргызских военнослужащих», - говорится в релизе.

По состоянию на 00:20 боестолкновения между военнослужащими двух стран проходят в местностях Көчө-Бою и Дахма, отмечает Погранслужба.

При этом таджикская сторона продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и военнослужащих.

До настоящего времени, как отмечает кыргызская сторона, Кыргызстан пытается решить вопрос мирным путем, не прибегая к провокациям, и занимает только оборонительную позицию.

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