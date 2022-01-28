В ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе погиб один гражданин Таджикистана

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Житель таджикского села Ходжаи Аъло на границе с Кыргызстаном Обидчон Туйчиев скончался в результате полученных ранений: снаряд, выпущенный с кыргызской стороны, попал в его дом, сообщил «Азия-Плюс» источник в администрации города Исфары.

Источники «Азия-Плюс» в центральной больнице города Исфара сообщили, что число пострадавших в результате конфликта на границе увеличилось до 17 человек.

По информации медицинского учреждения, ранения получили 13 таджикистанцев, из них 11 военнослужащих, один военный находится в тяжелом состоянии. В то же время с кыргызской стороны — семь пострадавших.

О начале перестрелки на границе двух среднеазиатских республик стало известно в четверг, 27 января. На место уже прибыли представители власти обеих сторон, ведутся переговоры о прекращении огня. О необходимости немедленно прекратить стрельбу заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Таджикистан заявил, что 27 января примерно в 17:20 местного времени группа неизвестных граждан Кыргызстана в количестве 50 человек из числа жителей сельсовета Аксай Баткенской области на мосту в районе населённого пункта Ходжаи-Аъло принудительно остановила автомашину «Портер» гражданина Таджикистана. Машина, как передает государственное агентство «Ховар», перевозила песок по территории Таджикистана из населённого пункта Ходжаи-Аъло в посёлок Сомониён Исфаринского района.

Далее, как говорят таджикские пограничники, с целью пресечения подобных неправомерных действий граждан Кыргызстана была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти и правоохранительных органов города Исфары Согдийской области Таджикистана.

«Однако кыргызская сторона не прибыла на встречу. Вместо этого примерно в 18:10 местного времени со стороны кыргызских пограничников, занявших огневые позиции по периметру вышеуказанного моста (275 м) открыли огонь из имеющегося стрелкового вооружения по мирным гражданам Таджикистана», - говорится в сообщении таджикской стороны.

Зафиксированы полёты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Таджикистан, сообщает Погранслужба.

Кыргызстан в свою очередь заявляет, что агрессия началась с таджикской стороны.

По данным кыргызской стороны, примерно в 17:50 в местность Төрт-Көчө прибыли гражданские лица на грузовых автомашинах, груженные камнями. Граждане Таджикистана разгрузили камни, таким образом, перекрыв автотрассу Баткен-Исфана. Их сопровождали пограничники Таджикистана.

По итогам встречи пограничных представителей двух стран автотрасса была открыта для движения.

«Но несмотря на то, что вопрос удалось урегулировать, таджикская сторона уже на другом участке границы в местности Чыр-Дөбө открыла огонь по военнослужащим Кыргызстана с применением минометов и гранатометов. Следом таджикские пограничники применили оружие против кыргызских военнослужащих в местности Төрт-Көчө. Действия военных Таджикистана на месте координировались, что подтверждает заблаговременную подготовку провокации», - говорится в сообщении.

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