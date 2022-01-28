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Замгоссекретаря США и замминистр МИД Монголии провели телефонный разговор
Венди Р. Шерман и Мөнхжин Батсумбэр
Венди Р. Шерман и Мөнхжин Батсумбэр

CentralAsia (MNG) -  27 января Заместитель госсекретаря Венди Р. Шерман беседовала с заместителем министра иностранных дел Монголии Мөнхжином Батсумбэром, чтобы отметить 35-ю годовщину установления дипломатических отношений между США и Монголией.

Заместитель госсекретаря подчеркнула силу нашего двустороннего стратегического партнерства и подтвердил нашу приверженность поддержке усилий Монголии по укреплению ее демократических институтов, - передает официальный сайт Государственнего департамента США.

Она подчеркнула важность образовательных и культурных обменов для укрепления взаимопонимания и установления прочных связей между людьми между Соединенными Штатами и Монголией.

Наконец, заместитель госсекретаря и заместитель министра иностранных дел Мөнхжин обменялись мнениями о том, как развивать сотрудничество в борьбе с продолжающейся пандемией COVID-19 и расширять экономическое сотрудничество.

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