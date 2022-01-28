Через погранпереход Замын-Ууд ввезено 13 тыс. тонн грузов

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Кабинета Министров 26 января, вице-премьер-министр С.Амарсайхан представил меры, предпринимаемые для активизации работы погранперехода Замын-Ууд и ускорения грузовых перевозок.

С момента возобновления грузовых перевозок на автомобильном пункте пропуска Замын-Ууд - Эрээн-Хото в страну ввезено 13 496 тонн грузов в 816 контейнерах. Ведутся переговоры со стороной Китая об увеличении количества перевозимых грузов.

В целях снижения нагрузки на погранпереходы также проводятся работы по ввозу грузов через погранпереходы Гашуунсухайт, Ханги, Булган. Кроме того, проводятся исследования по созданию зоны обмена контейнерами на погранпереходе Ханги — Мандал, отметил он.

Согласно сообщению, в ночь с 26 по 27 января на станцию Эрээн-Хото было доставлено 57 вагонов медного концентрата ПГУ «Предприятие Эрдэнэт», а также 64 вагона железной руды. Кроме того, китайская сторона официально объявила о начале импорта угля в контейнерах через автомобильный пункт пропуска Эрээн-Хото. Таким образом, экспорт медного концентрата, который был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии, возобновился.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения