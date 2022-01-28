Посол Монголии в Вашингтоне провел встречу с руководством Американо-азиатского института

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в Вашингтоне У.Батбаяр встретился с председателем правления Американо-азиатского института (USAI) Гленн Лау-Ки и президентом института Мэри Сью Бисселлом.

В ходе встречи Посол У.Батбаяр подчеркнул важность многолетнего сотрудничества между Посольством Монголии и Американо-азиатским институтом и предложил дальнейшее расширение сотрудничества в связи с празднованием 35-летия установления дипломатических отношений между Монголией и США, включая реализацию совместной программы, предназначенной для монгольской общины США, в частности для студентов.

Руководство Американо-азиатского института проинформировало о различных программах USAI, проводимых с посольствами азиатских стран, и приняло предложение посла о реализации программы краткосрочной стажировки для монгольских студентов.

Американо-азиатский институт (USAI) является частной неправительственной организацией, признанной Организацией Объединенных Наций. Институт был основан в 1979 году Эстер Г. Ки и покойным Джоджи Коношимой. USAI стремится улучшить и укрепить отношения между людьми и правительствами Соединенных Штатов и Азии.

До официального основания Института в 1979 году Эстер Г. Ки и покойным Джоджи Коношимой Институт был неофициально создан после первого национального собрания представителей азиатских общин в Белом доме в 1978 году. Встреча была проведена из-за общей обеспокоенности сообщества неправильными представлениями и негативными стереотипами об Азии, которых придерживались многие американцы в то время. При официальной поддержке как президента Джимми Картера, так и тогдашнего помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Ричарда Холбрука был сформирован Национальный консультативный совет по делам Восточной Азии и Тихого океана для внесения вклада в Государственный департамент.

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