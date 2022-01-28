Водоснабжение в Узбекистане полностью восстановлено после массового отключения электроэнергии

- Узбекистан, общество
- 9:22, 28 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В пресс-службе АО «Узсувтаъминот» сообщили о полном восстановлении водоснабжения в Узбекистане после массового отключения электроэнергии в стране.
"По состоянию на 21:00 подача питьевой воды во всех регионах нашей страны полностью возобновлена", - говорится в сообщении.
Ранее в Минэнерго Узбекистана сообщили, что в стране полностью восстановлено энергоснабжение.
Водоснабжение по стране было отключено после того, как утром 25 января во многих регионах Узбекистана, а также в соседних Казахстане и Кыргызстане произошло массовое отключение электроэнергии.
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