В Узбекистане за 25 дней от угарного газа погибли 28 человек

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 25 января текущего года в Узбекистане зарегистрировано 28 смертей от угарного газа, девять человек — отравились. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции в АИМК с участием должностных лиц МЧС, МВД, Госкомитета промышленной безопасности, Агентства по техническому регулированию.

По официальным данным, в 2021 году произошло 74 случая, связанных с угарным газом. В них из-за утечки газа отравились 67 граждан и умерли 128 человек.

В прошлом году МЧС сообщило, что с января по 15 декабря 2021 года 125 человек погибли и 115 пострадали в результате отравления угарным газом и пожаров.

Это намного выше показателей 2020 года.

На встрече 16 декабря 2020 года президент Шавкат Мирзиеев отметил, что 56 граждан отравились газом и 106 человек погибли в 106 случаях пожаров, 190 человек пострадали от отравлений и ожогов.