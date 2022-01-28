В конфликте на кыргызско-таджикской границе погиб таджикский водитель скорой помощи, - СМИ

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CentralAsia (TJ) - Сегодня, 28 января, стало известно об ещё одном погибшем гражданине Таджикистана во время конфликта на таджикско-кыргызской границе. Их количество возросло до двух, сообщает корреспондент «Азия-Плюс» с границы.

«Погибший являлся водителем скорой помощи центральной больницы Исфары – Абдулатиф Шарифов, 1960 года рождения. Он находился в машине скорой помощи с двумя чиновниками мэрии Исфары, которые в результате стрельбы получили огнестрельные ранения», - передает корреспондент.

Тем временем, обстановка на таджикско-кыргызской границе характеризируется как стабильная, сообщил «Азия-Плюс» пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдулло Шомадов.

«После достигнутых договорённостей между главами областей двух стран стрельбы не было. Ночь прошла спокойно, без происшествий. Ситуация стабильная, пограничники контролируют границу. Сегодня переговоры будут продолжаться», - отметил Шомадов.

По его словам, председатель области, мэр города Исфары, руководители областных и районных правоохранительных органов находятся на границе.

О начале перестрелки на границе двух среднеазиатских республик стало известно в четверг, 27 января. О необходимости немедленно прекратить стрельбу заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В результате обострения ситуации на кыргызско-таджикском участке пострадали 11 военнослужащих Кыргызстана и 17 граждан Таджикистана. Ранее сообщалось об одном погибшем гражданине Таджикистана.

Конфликт стих после того, как главы Согдийской и Баткенской областей достигли договоренности об отводе дополнительно переброшенных сил на границу с обеих сторон в места постоянной дислокации.

«Создана совместная комиссия для обеспечения полного контроля вдоль границы, организовано совместное патрулирование для обеспечения спокойствия местного населения и предотвращения дальнейшей эскалации», - сообщил «Азия-Плюс» глава Согдийской области Радджаббой Ахмадзода.

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