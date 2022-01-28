США предоставили Узбекистану новое таможенное оборудование на сумму более $1 миллиона

CentralAsia (UZ) - США и Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан (ГТК РУз) провели виртуальную Церемонию передачи нового современного оборудования для поддержки ГТК РУз в борьбе с контрабандой ядерных материалов и подготовке личного состава в данной сфере.

Министерство энергетики США/Национальное управление по ядерной безопасности, Управление по обнаружению и сдерживанию ядерной контрабанды (NSDD) передали пять новых мобильных систем обнаружения радиации на сумму более 1 миллиона долларов США для расширения потенциала ГТК Узбекистана по пресечению контрабанды ядерных и радиоактивных материалов на важных пунктах пересечения государственной границы Узбекистана и на территории страны.

Также NSDD совместно с программой Государственного департамента США по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS) предоставили ГТК РУз новый комплект оборудования для видеоконференций и синхронного перевода для улучшения инфраструктуры ГТК РУз в проведении виртуального обучения и семинаров с международными партнерами удаленно по всей стране.

До сегодняшнего дня NSDD инвестировал более 16 миллионов долларов США в поддержку потенциала по борьбе с ядерной контрабандой в Узбекистане, и с момента подписания Меморандума о взаимопонимании с ГТК в 2017 году, это сотрудничество значительно расширилось для усиления возможностей и инфраструктуры ГТК в выполнении данной задачи.

С 2000 года программа EXBS предоставила правительству Узбекистана оборудование и обучение на сумму более 20 миллионов долларов США.