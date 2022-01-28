Энергоколлапс 2022: Эксперт рассказал, почему электроснабжение в Казахстане зависит от Узбекистана и Кыргызстана

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CentralAsia (KZ) - Эксперт-энергетик рассказал, как связана энергосистема Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана и почему во всех странах может одновременно отключиться электричество, передает Tengrinews.kz.

Энергетик, экс-глава Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC) Асет Наурызбаев рассказал, что Казахстан вместе с Кыргызстаном и Узбекистаном входят в единую энергосистему, к которой также подключена Россия. Однако в этой системе есть узкие места, на которых чаще всего и происходят отключения. Энергетическое кольцо Казахстан - Кыргызстан - Узбекистан соединено высоковольтными линиями мощностью 500 киловатт. Если где-то на этом кольце случается авария, то это может отразиться на всех странах.

«По идее, когда на участке системы происходит авария, должна срабатывать противоаварийная автоматика, которая отключает небольшие районы, чтобы не было больших аварий. В этот раз она почему-то не сработала, и случилась большая авария, которая погасила две страны и значительную часть Казахстана. Само по себе наличие единой энергосистемы с соседними странами угрозы безопасности не представляет, но нужно навести порядок в ее работе. Минэнерго Казахстана уже много лет ничего не делает и только назначает цены на электроэнергию для владельцев станций. Системными проблемами они, к сожалению, не занимались. Когда школьник не выполняет домашнюю работу, то, придя на урок, он получает двойку. Вот такую двойку в виде аварии мы и получили, хотя наша страна должна была быть готова к подобным нестандартным ситуациям. Несмотря на наличие единой системы, страны в случае чего могут балансировать сами себя. Если бы мы заранее к этому готовились, ничего бы не произошло», - отметил Наурызбаев.

По словам бывшего президента KEGOC, ситуацию с энергетикой в Казахстане можно сравнить с камышитовым домом, хозяин которого готовился к пожару, но в этом время весь его дом сгнил. Министерство энергетики оказалось не готово именно к такого рода авариям. Наурызбаев отметил, что, если бы исправно работала автоматика, каждая часть энергосистемы могла бы работать автономно.

Наурызбаев также отметил, что Казахстану следует заранее готовиться к потенциальному дефициту энергии в будущем. Учитывая, что значительные мощности забирают майнеры и с их стороны есть надежный спрос, нужно увеличивать мощности, строить солнечные и ветровые станции на юге страны.

«Также не стоит забывать, что страны ЕАЭС готовятся к объединению своих энергетических рынков. Система Казахстана с Россией и так одна, но теперь будут одинаковы и коммерческая составляющая, и рыночные условия. Подобным образом, к примеру, работает Nord Pool - общеевропейская энергетическая биржа, которая объединяет Великобританию, скандинавские страны и страны Прибалтики в единую систему. Возможно, создание общего рынка повлечет удорожание услуг, но нам нельзя оставаться в резервации», - отметил энергетик.

25 января в полдень на территории стран Центральной Азии произошло аварийное отключение энергоснабжения.

Электричество отключилось практически по всей территории Кыргызстана, на юго-востоке Казахстана, а также в юго-западной части Узбекистана.

В Кыргызстане заявили, что аварий на территории страны не было. При этом энергетики Узбекистана и Казахстана обвинили друг друга в проблеме.

В министерстве энергетики Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в стране произошло из-за аварии на электросетях Казахстана. «Узбекская электросеть, которая подключена к единой электрической сети, была повреждена в результате аварии, в результате которой произошли внезапные изменения напряжения и частоты на 530 линиях из Казахстана», - говорится в сообщении.

В Казахстанской KEGOC объяснили блэкаут на юге Казахстана возникновением аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан).

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