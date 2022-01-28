Таджикистан сообщил о двух погибших в результате конфликта на границе

Фото: НИАТ «Ховар»

CentralAsia (TJ) - В результате конфликта на границе с Кыргызстаном с таджикской стороны погибли два человека, сообщили в Погранслужбе ГКНБ Таджикистана.

Как передает НИАТ «Ховар», 27 января примерно в 18:40 на перекрёстном пути Зарафшони и в махалле Сомониён сельского джамоата Чоркух города Исфары между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана произошел вооружённый конфликт.

В ведомстве отметили, что в результате пограничного конфликта с таджикской стороны 10 человек получили ранения, из которых 6 военнослужащих и 4 из числа гражданского населения.

«Двое граждан Таджикистана – Туйчиев Обидджон, 1986 года рождения, житель сельского джамоата Ходжаи Аъло, был убит в результате взрыва миномётного снаряда, выпущенного кыргызскими военнослужащими в его дворе, а также Шарипов Абдулатиф Рабиевич, 1964 года рождения, водитель отдела первичной медицинской помощи больницы города Исфары, погиб при спасении гражданского населения села Ходжаи Аъло от взрыва миномёта кыргызской стороны», - говорится в сообщении в таджикских пограничников.

Сообщается, что 28 января в 01:00 на территории сельского джамоата Сурх города Исфары состоялась встреча рабочей группы компетентных органов Таджикистана и Кыргызстана.

Стороны после рассмотрения и обсуждения вооруженного пограничного конфликта пришли к соглашению об объявлении прекращения огня до 08:00 часов 28 января, чтобы все дополнительные силы и техника возвратились с линии государственной границы на место постоянной дислокации.

В настоящее время ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана стабильная, совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта, сообщает Погранслужба РТ.

Кыргызстан в свою очередь заявляет, что агрессия началась с таджикской стороны.

По данным кыргызской стороны, примерно в 17:50 в местность Төрт-Көчө прибыли гражданские лица на грузовых автомашинах, груженные камнями. Граждане Таджикистана разгрузили камни, таким образом, перекрыв автотрассу Баткен-Исфана. Их сопровождали пограничники Таджикистана.

По итогам встречи пограничных представителей двух стран автотрасса была открыта для движения.

«Но несмотря на то, что вопрос удалось урегулировать, таджикская сторона уже на другом участке границы в местности Чыр-Дөбө открыла огонь по военнослужащим Кыргызстана с применением минометов и гранатометов. Следом таджикские пограничники применили оружие против кыргызских военнослужащих в местности Төрт-Көчө. Действия военных Таджикистана на месте координировались, что подтверждает заблаговременную подготовку провокации», - говорится в сообщении.

При этом, как отмечает кыргызская сторона, использование минометов, которые не входят в штатный комплект пограничных войск, демонстрируют то, что пограничные войска ГКНБ Таджикистана используют силы и средства Вооруженных сил Таджикистана, что является грубейшим нарушением международных и двусторонних соглашений между странами, заявляет Пограничная служба Кыргызстана.

В 23:50 на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана.

«Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Кыргызстана в Баткенской области А.Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций кыргызских военнослужащих», - говорится в релизе.

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