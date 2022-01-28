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За сутки в Монголии выявили 2,6 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие сутки в Монголии выявлено 2 тыс. 614 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 439 тыс. 622.

Из новых случаев 1 тыс. 498 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 1 тыс. 116 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 3 тыс. 445 пациентов находится в легком, 6 тыс. 600 — в среднем, 932 — в тяжелом и 107 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки от коронавируса умерли 2 человека. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 31.

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Коронавирус в Монголии
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