В Узбекистане за сутки выявили 1186 случаев COVID-19 и 216 коронавирусной пневмонии

- Узбекистан, общество
- 11:51, 28 января 2022
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CentralAsia (UZ) - За 27 января общее количество заболевших COVID-19 в Узбекистане с начала пандемии достигло 219 663. В течение прошедших суток зафиксированы 1186 новых случаев, сообщает Минздрав Узбекистана.
Также у 216 человек диагностирована пневмония.
Больные COVID-19 выявлены во всех регионах страны. Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в столице (503), Ферганской (129), Ташкентской (124) областях и Республике Каракалпакстан (67).
Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1 554 летальных исхода).
По данным Минздрава, за день выздоровели 1399 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 209 417).
На лечении находятся 8692 больных COVID-19.
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