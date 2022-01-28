Hotpot: родился в Монголии, любят во всем Китае — какой ваш любимый?

CentralAsia (MNG) - Как hotpot, любимое блюдо китайской кухни, началось с Чингисхана, его региональные разновидности и как безопасно наслаждаться им во время Covid, — South China Morning Post.

Без сомнения, поедание тушеного мяса — одно из любимых кулинарных развлечений жителей Гонконга. Когда столбик термометра падает, это самая согревающая еда.

Но это не просто зимнее блюдо — посетителям нравится общая и дружеская привычка готовить ингредиенты в одном котле, даже когда на улице 33 градуса по Цельсию (91 градус по Фаренгейту).

На вопрос, зачем Hotpot в самый жаркий летний день, одна энтузиастка пожимает плечами и говорит: «Для этого и нужен охлаждающий кондиционер».

В Гонконге нет недостатка во всесезонных ресторанах с горячими блюдами, и многие из них предлагают варианты еды «все, что вы можете съесть», позволяя гостям пополнить свои любимые блюда, как правило, с ограничением по времени от 90 минут до двух часов.

Истоки хотпота восходят от 800 до 1000 лет назад к Монгольской империи и ее преемнице, монгольской династии Юань в Китае, основанной Хубилай-ханом и его дедом Чингисханом.

Летом монгольские всадники готовили мясо на копьях над огнем — практика, которая подарила миру шашлык. Зимними ночами, когда у них не было кухонных принадлежностей, они использовали свои шлемы, чтобы кипятить воду и готовить мясо, что давало нам Hotpot.

Региональные стили Hotpot в Китае

Юньнаньский hotpot: Отличающееся использованием региональных ингредиентов, таких как вяленая ветчина, грибы и обилие свежих трав и мяты в бульоне, юньнаньский Hotpot чаще бывает острым.

Гуйчжоуский hotpot: hotpot этой провинции имеет кислую суповую основу, дополненную рыбой и даже помидорами. Бульон используется не только для приготовления мяса, но и для приготовления морепродуктов.

Цзянсу-Чжэцзян: Hotpot на восточном побережье вокруг Шанхая имеют нежный бульон; эту версию иногда называют «цветочным hotpot», так как куриный бульон пропитан хризантемой.

Пекин: не только столица Китая, Пекин также является столицей hotpot в северном стиле. Традиционный медный горшок-вулкан является его визитной карточкой, но его ключевой кулинарной особенностью является тонко нарезанная баранина.

В Гонконге Донг Лай Шунь в отеле Royal Garden в Цим Ша Цуй является факелоносцем пекинской школы hotpot, где подают только баранину из Монголии.

«В стране одна из самых холодных зим, и трава, растущая в этих условиях, полна минералов и витаминов», — объясняет шеф-повар Се Чиу-кван. «Благодаря органической траве и чистой воде монгольская баранина более нежная и нежная и не имеет неприятного вкуса, что делает ее единственной в своем роде. Баранина в Dong Lai Shun импортируется напрямую с частной фермы во Внутренней Монголии, которая снабжает только наши рестораны. Мы используем лучшие куски 12–18-месячной [баранины] черноголовых белых баранов, так как они самые мягкие, самые нежные. Мы нарезаем его тонким, как бумага, чтобы получить текстуру, тающую во рту».

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