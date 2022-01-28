В Европе одобрили использование COVID-таблеток от Pfizer

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CentralAsia (CA) - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило использовать препарат Paxlovid, разработанный американской фармкомпанией Pfizer, сообщается на сайте EMA.

Европейский регулятор одобрил использование COVID-таблеток от компании Pfizer для лечения взрослых людей с высоким риском тяжелого течения коронавируса. Также регулятор отметил, что речь идет о людях с высоким риском тяжелой формы болезни, которым не требуется дополнительно кислород.

«Комитет EMA по лекарственным средствам для людей рекомендовал предоставить условное регистрационное подтверждение для перорального противовирусного препарата Paxlovid для лечения COVID-19», - говорится в заявлении.

Регулятор считает, что лечение с использованием препарата Paxlovid значительно снижает количество госпитализаций или смертей у пациентов, имеющих по меньшей мере одно основное заболевание, которое может вызвать тяжелое течение COVID-19.

По результатам исследования, в течение месяца после лечения Paxlovid, которое длилось 5 дней, только 0,8% пациентов были госпитализированы более чем на 24 часа. В то же время доля госпитализированных среди пациентов, получавших плацебо, выше 6,3%.

Кроме того, в группе пациентов, получавших лекарства от коронавируса, не было ни одного летального случая, в группе, где получали плацебо, умерли 9 человек.

Регулятор подчеркнул, что результаты исследования касаются штамма коронавируса «дельта», однако ожидается, что препарат также будет активным против «омикрона» и других вариантов.

Ранее Южная Корея первой в Азии одобрила экстренное использование таблеток от коронавируса COVID-19 американской компании Pfizer.