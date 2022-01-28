В Европе одобрили использование COVID-таблеток от Pfizer

- Азия и мир, общество
- 12:16, 28 января 2022
- Просмотров: 282
CentralAsia (CA) - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило использовать препарат Paxlovid, разработанный американской фармкомпанией Pfizer, сообщается на сайте EMA.
Европейский регулятор одобрил использование COVID-таблеток от компании Pfizer для лечения взрослых людей с высоким риском тяжелого течения коронавируса. Также регулятор отметил, что речь идет о людях с высоким риском тяжелой формы болезни, которым не требуется дополнительно кислород.
«Комитет EMA по лекарственным средствам для людей рекомендовал предоставить условное регистрационное подтверждение для перорального противовирусного препарата Paxlovid для лечения COVID-19», - говорится в заявлении.
Регулятор считает, что лечение с использованием препарата Paxlovid значительно снижает количество госпитализаций или смертей у пациентов, имеющих по меньшей мере одно основное заболевание, которое может вызвать тяжелое течение COVID-19.
По результатам исследования, в течение месяца после лечения Paxlovid, которое длилось 5 дней, только 0,8% пациентов были госпитализированы более чем на 24 часа. В то же время доля госпитализированных среди пациентов, получавших плацебо, выше 6,3%.
Кроме того, в группе пациентов, получавших лекарства от коронавируса, не было ни одного летального случая, в группе, где получали плацебо, умерли 9 человек.
Регулятор подчеркнул, что результаты исследования касаются штамма коронавируса «дельта», однако ожидается, что препарат также будет активным против «омикрона» и других вариантов.
Ранее Южная Корея первой в Азии одобрила экстренное использование таблеток от коронавируса COVID-19 американской компании Pfizer.