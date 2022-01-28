Экспорт легковых автомобилей из Узбекистана достиг $281,8 миллиона

CentralAsia (UZ) - В 2021 году Узбекистан экспортировал в 10 стран 28952 легковых автомобиля на сумму 281,8 миллиона долларов США, сообщает Госкомстат РУз.

По сравнению с 2020 годом экспорт легковых автомобилей увеличился на 10401. Кроме того, в прошлом году было импортировано 809 электромобилей.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот достиг 42,1 миллиарда долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года больше на 5,8 миллиарда долларов (увеличение на 16%).

Экспорт составил 16,6 миллиарда долларов (по сравнению с январем-декабрем 2020 года отмечено увеличение на 10%), а импорт ‑ 25,5 миллиарда долларов (по сравнению с январем-декабрем 2020 года отмечено увеличение на 20,4%). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму -8850,4 миллиона долларов.