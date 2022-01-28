В Таджикистане за сутки выявили 24 случая заражения COVID-19

CentralAsia (TJ) - На 27 января в Таджикистане было выявлено 24 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ.

Отмечается, что за последние сутки вылечились 23 человека.

На сайте ведомства отмечается, что в целом с начала пандемии по настоящее время число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 265 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 4 6 человека (98,7%).

Официальное число смертей не меняется - 124 человека.

По состоянию на 20 января в Таджикистане вакцины против коронавируса получили 4 млн 312 тыс. 774 человек.

Иммунизация против COVID-19 в стране проводится 5 видами вакцин: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Спутник V.

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