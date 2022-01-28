В Казахстане за сутки выявили свыше 12,5 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 12 тыс. 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 2307;

- город Нур-Султан — 2124;

- Карагандинская область — 2043;

- Павлодарская область — 1140;

- Акмолинская область — 901;

- Костанайская область — 583;

- Западно-Казахстанская область — 513;

- Актюбинская область — 479;

- Алматинская область — 455;

- Северо-Казахстанская область — 453;

- Восточно-Казахстанская область — 451;

- Атырауская область — 354;

- Жамбылская область — 230;

- город Шымкент — 154;

- Мангистауская область — 154;

- Кызылординская область — 124;

- Туркестанская область — 93.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 204 тыс. 769 заболевших коронавирусом.

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