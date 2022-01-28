В Казахстане за сутки выявили свыше 12,5 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 12 тыс. 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 2307;
- город Нур-Султан — 2124;
- Карагандинская область — 2043;
- Павлодарская область — 1140;
- Акмолинская область — 901;
- Костанайская область — 583;
- Западно-Казахстанская область — 513;
- Актюбинская область — 479;
- Алматинская область — 455;
- Северо-Казахстанская область — 453;
- Восточно-Казахстанская область — 451;
- Атырауская область — 354;
- Жамбылская область — 230;
- город Шымкент — 154;
- Мангистауская область — 154;
- Кызылординская область — 124;
- Туркестанская область — 93.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 204 тыс. 769 заболевших коронавирусом.