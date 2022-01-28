В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 24 человека

CentralAsia (KZ) - За сутки, 26 января, в Казахстане от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 24 человека, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 17 человек, еще семь пациентов умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 28 января лечение от КВИ продолжают получать 160 297 человек (158 936+ и 1 361-), из них в стационарах лечатся 10 тыс. 58 пациентов, на амбулаторном уровне – 150 тыс. 239.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 385 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 140;

- на аппарате ИВЛ – 81.

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