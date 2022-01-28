В Ашхабаде введен полный запрет на ношение черных медицинских масок

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде за медицинскую маску черного цвета можно угодить в полицию. Ранее требования носить только белые маски касались лишь водителей автомобилей.

Как сообщают источники turkmen.news, теперь полицейские останавливают и пешеходов в черных масках. Причину этого запрета они не разъясняют, а лишь заявляют, что об этом уже «всем говорили».

Полицейские требуют от «нарушителей» заплатить штраф в размере 50 манатов (хотя ранее штраф за появление в общественных местах без маски составлял 21 манат). Если человек отдает деньги на месте, его тут же отпускают. Если пытается спорить — везут в отделение.

Также «охота» на черные маски началась в школах. Детей в таких масках фотографируют, а затем от родителей требуют те же 50 манатов.

Сотрудники ГАИ начали требовать от ашхабадских водителей носить только белые маски в декабре 2021 года. В случае с автомобилистами это вписывалось в общий контекст борьбы властей против темных машин. Даже отдельные темные детали автомобилей в Ашхабаде заставляют перекрашивать в светлые тона. Но уже в декабре сообщалось, что требования касательно масок начинают распространяться и на иные сферы. В частности, претензии по поводу «нестандартных» масок высказывали студентам вузов.

В начале эпидемии COVID-19 маски в Туркменистане находились под запретом. Тех, кто их носил, обвиняли в «разжигании паники». После визита миссии ВОЗ в июле 2020 года власти начали вводить противоэпидемические санитарные правила, включая и обязательное ношение масок. При этом факт проникновения коронавируса в страну власти не признают, хотя источники сообщают о большом числе заболевших и умерших.