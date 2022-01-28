В Таджикистане проходят таджикско-кыргызские переговоры. Фото

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CentralAsia (TJ) - В джамоате Чоркух Исфаринского района Таджикистана проходят переговоры командующего Пограничными войсками Таджикистана Раджабали Рахмонали и председателя ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева.

Как сообщает корреспондент «Азия-Плюс» с места событий, который также присутствует на переговорах, Раджабали Рахмонали в ходе переговоров заявил, что Таджикистан «всегда сторонник мира, стабильности и безопасности вдоль границы».

«Жители приграничья должны жить в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Надо предотвратить такие конфликты в дальнейшем», - отметил он.

Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что конфликт будет урегулирован мирным путем.

«Важно сохранять добрососедство, и люди, живущие вблизи границы, должны жить в мире», - сказал он.

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Переговоры продолжаются.

Пограничные войска ГКНБ Таджикистана сообщили, что 27 января примерно в 18:40 на перекрёстном пути Зарафшони и в махалле Сомониён сельского джамоата Чоркух города Исфары между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана произошел вооружённый конфликт.

В ведомстве отметили, что в результате пограничного конфликта с таджикской стороны 10 человек получили ранения, из которых 6 военнослужащих и 4 из числа гражданского населения. Также сообщили о двоих погибших.

Сообщается, что 28 января в 01:00 на территории сельского джамоата Сурх города Исфары состоялась встреча рабочей группы компетентных органов Таджикистана и Кыргызстана.

Стороны после рассмотрения и обсуждения вооруженного пограничного конфликта пришли к соглашению об объявлении прекращения огня до 08:00 часов 28 января, чтобы все дополнительные силы и техника возвратились с линии государственной границы на место постоянной дислокации.

Кыргызстан в свою очередь заявляет, что агрессия началась с таджикской стороны.

По данным кыргызской стороны, примерно в 17:50 в местность Төрт-Көчө прибыли гражданские лица на грузовых автомашинах, груженные камнями. Граждане Таджикистана разгрузили камни, таким образом, перекрыв автотрассу Баткен-Исфана. Их сопровождали пограничники Таджикистана.

По итогам встречи пограничных представителей двух стран автотрасса была открыта для движения.

«Но несмотря на то, что вопрос удалось урегулировать, таджикская сторона уже на другом участке границы в местности Чыр-Дөбө открыла огонь по военнослужащим Кыргызстана с применением минометов и гранатометов. Следом таджикские пограничники применили оружие против кыргызских военнослужащих в местности Төрт-Көчө. Действия военных Таджикистана на месте координировались, что подтверждает заблаговременную подготовку провокации», - говорится в сообщении.

При этом, как отмечает кыргызская сторона, использование минометов, которые не входят в штатный комплект пограничных войск, демонстрируют то, что пограничные войска ГКНБ Таджикистана используют силы и средства Вооруженных сил Таджикистана, что является грубейшим нарушением международных и двусторонних соглашений между странами, заявляет Пограничная служба Кыргызстана.

В 23:50 на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана.

«Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Кыргызстана в Баткенской области А.Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций кыргызских военнослужащих», - говорится в релизе.

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