Токаева избрали председателем правящей партии Казахстана Nur Otan

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - На внеочередном XXI съезде партии Nur Otan президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев единогласно избран председателем партии, сообщает Акорда.

Съезд состоялся 28 января в онлайн-формате. Там приняли участие 389 делегатов со всех регионов страны.

В ноябре в ходе расширенного заседания политического совета первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan. Он подчеркнул, что партию должен возглавлять президент страны. Советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай позже отметил, что решение первого президента - это лишь логическое продолжение транзита власти.

Выступив с заявлением 18 января Назарбаев подчеркнул, что Токаев обладает всей полнотой власти в Казахстане.

«Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии Nur Otan. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет», - заверил он.

Отмечается, что 19 января Мажилис принял поправки в конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Ожидается, что это право будет принадлежать действующему президенту страны.

Также 27 января депутаты Сената предложили отменить необходимость согласования государственных инициатив с Елбасы. Эта норма прописана в конституционном законе «О первом президенте - Елбасы». Ее направили на согласование в Мажилисом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения