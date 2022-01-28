экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаева избрали председателем правящей партии Казахстана Nur Otan
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  На внеочередном XXI съезде партии Nur Otan президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев единогласно избран председателем партии, сообщает Акорда.

Съезд состоялся 28 января в онлайн-формате. Там приняли участие 389 делегатов со всех регионов страны.

В ноябре в ходе расширенного заседания политического совета первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan. Он подчеркнул, что партию должен возглавлять президент страны. Советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай позже отметил, что решение первого президента - это лишь логическое продолжение транзита власти.

Выступив с заявлением 18 января Назарбаев подчеркнул, что Токаев обладает всей полнотой власти в Казахстане.

«Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии Nur Otan. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет», - заверил он.

Отмечается, что 19 января Мажилис принял поправки в конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Ожидается, что это право будет принадлежать действующему президенту страны.

Также 27 января депутаты Сената предложили отменить необходимость согласования государственных инициатив с Елбасы. Эта норма прописана в конституционном законе «О первом президенте - Елбасы». Ее направили на согласование в Мажилисом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане вакцинация против COVID-19 первой дозой составила 89,8 % от запланированного
  • Подверсия омикрона BA.2 заразнее в 1,5 раза быстрее, чем BA.1
  • Рахмон выступил на саммите «Центральная Азия - Индия»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com