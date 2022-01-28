В Узбекистане из-за энергетического коллапса выросли цены на хлеб и проезд

CentralAsia (UZ) - 25 января многие регионы Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана были отключены от электричества. Подключенные к единственному в регионе энергетическому кольцу, Казахстан и Кыргызстан восстановили подачу электроэнергии в течение нескольких часов, а Узбекистан все еще работает над устранением последствий крупного отключения электроэнергии.

27 января Минэнерго Узбекистана сообщило, что электроснабжение полностью восстановлено, а подача газа будет восстановлена 28 января.

Официальные лица не обнародовали никаких данных об экономическом ущербе от отключения электроэнергии, в то время как местные жители и предприятия говорят, что сталкиваются с экономическими последствиями аварии энергосистемы.

Переход пекарей на уголь из-за отсутствия газа привел к росту цен на хлеб.

Чайханы, пекарни и магазины отключили от газа. Все переходят на уголь и дрова. Крупные пекарни останавливаются. Хлеб стоимостью 2000 сумов (0,18 долларов США) на рынке в Андижане теперь стоит 3500 сумов (0,32 долларов США) . Цена большой лепешки 15 000 сумов (1,4 долларов США) .

В большей части Узбекистана метановые заправки временно не работают, что ставит таксистов в затруднительное положение. Временные ограничения на заправках привели к увеличению стоимости городских такси, межобластных пассажирских перевозок и служб доставки на 20%, а в некоторых местах и на 50%.

Министерство энергетики Узбекистана сообщило, что по состоянию на 16:00 27 января электроснабжение по стране полностью восстановлено. Однако большая часть Узбекистана, особенно Ташкентская область и Ферганская долина, остаются без газа.

Компрессорные станции АО «Узтрансгаз» остановлены из-за отключения электроэнергии в Узбекистане 25 января. Вслед за этим Минэнерго сообщило, что с 26 января будет временно ограничена работа автозаправочных станций, а также приостановлена подача природного газа легальным потребителям.

По словам пресс-секретаря Минэнерго Узбекистана Эльмиры Бекмуродовой, основной целью временной приостановки работы АЗС является обеспечение газом объектов социальной сферы, промышленных предприятий и населения.

Ранее Минэнерго попросило не подключать к сети лишние электроприборы в домах.

Согласно сообщению Министерства энергетики Узбекистана от 27 января, регионами с самым низким давлением газа являются Ферганская долина, Ташкентская область, Сурхандарьинская, Сырдарьинская и Джизакская области.

По данным министерства, поставки газа в страну будут полностью восстановлены 28 января. Большая часть электроэнергии в Узбекистане вырабатывается газовыми тепловыми электростанциями. По мнению экспертов это и является причиной того, что ликвидация последствий аварии в энергосистеме заняла больше времени, чем в соседних странах.