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Энергоколлапс 2022: Минэнерго Узбекистана отреагировало на заявление казахстанского оператора KEGOC
Предыстория: В Казахстане причиной масштабного отключения света в Центральной Азии назвали аварию на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  В Минэнерго Узбекистана в ответ на заявление казахстанского оператора KEGOC прокомментировали, что правительственная комиссия под председательством премьер-министра страны продолжает расследование причин масштабного отключения электроснабжения.

Ранее казахстанский оператор по управлению электрическими сетями KEGOC заявил, что авария в энергосистеме Центральной Азии, произошедшая 25 января, связана с коротким замыканием в Узбекистане, которое повлияло на работу шести энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС.

«25 января 2022 года в 11:59 по времени Нур-Султана в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились 6 энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел «наброс» мощности на транзит 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана» с последующей его перегрузкой», - говорится в сообщении пресс-службы KEGOC.

В пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана напомнили, что в связи с возникшей ситуацией по поручению президента создана правительственная комиссия под председательством премьер-министра страны по расследованию причин происшествия.

«По результатам работы комиссии будет официально опубликована информация», – подчеркнули в Минэнерго РУз.

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